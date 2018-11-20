В «Шереметьево» установили личность погибшего на летном поле аэропорта

В аэропорту «Шереметьево» сообщили, что установили личность погибшего, чьи останки были найдены на взлетно-посадочной полосе. Об этом «Звезде» сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Она рассказала, что сообщение о столкновении самолета на ВПП с неизвестным предметом поступило во вторник в 20:10 по московскому времени.

Захаренкова добавила, что на место происшествия незамедлительно прибыли специалисты, которые обнаружили человеческое тело, одежду и личные вещи, принадлежащие мужчине.

«На данный момент установлена личность погибшего. Вся информация передана в полицию для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий», - рассказала она.

Ранее стало известно, что на ВПП в аэропорту «Шереметьево» были найдены человеческие останки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.