Цена нефти Brent упала ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник опустилась на 7,8% и составила 61,97 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее цена нефти этой марки находилась ниже уровня 62 доллара за баррель 14 февраля 2018 года.

Также снижается стоимость нефти марки WTI. Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в январе 2019 года рухнула на 7,5% и составила 53,23 доллара за баррель.