Пострадавших при якобы имевшем место инциденте с химоружием в сирийской Думе до сих пор не показали, заявил начальник войск РХБ-защиты ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, скандально известная организация «Белые каски» ранее приводила цифры, в ходе этих «химатаках» погибло от 300 до 1700 человек, притом что до сих пор не были предъявлены ни пострадавшие в ходе этого инцидента.

Напомним, что четвертого апреля после провокации с «использованием химоружия» в Восточной Гуте США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Всю вину за якобы произошедшее западные страны возложили на официальный Дамаск, приводя в качестве доказательств видеоролики, размещенные на лояльных вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.