На летном поле в «Шереметьево» обнаружили человеческие останки

Человеческие останки были найдены на летном поле в «Шереметьево». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По словам собеседника агентства, экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона. Самолет решили не возвращать в аэропорт, так как повреждений не было.

Однако было решено отправить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП, которые доложили об обнаружении человеческие останки.

Он добавил, что для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.