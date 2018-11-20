В Москве двоих следователей СК задержали при получении крупной взятки

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух следователей - Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Их подозревают в получении взятки, сумма которой по меньшей мере составляет пять миллионов рублей.

«Следователями центрального аппарата совместно с Управлением «М» ФСБ России указанные лица задержаны с поличным», - говорится в сообщении на сайте госоргана.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинений, после чего суд изберет для подозреваемых меру пресечения.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что борьба с коррупционными проявлениями занимает особое место в деятельности СКР.