В Москве двоих следователей СК задержали при получении крупной взятки
Сотрудники СКР совместно с Управлением «М» ФСБ России поймали с поличным двух следователей за взятку, размер которой составляет как минимум пять миллионов рублей.
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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух следователей - Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Их подозревают в получении взятки, сумма которой по меньшей мере составляет пять миллионов рублей.
«Следователями центрального аппарата совместно с Управлением «М» ФСБ России указанные лица задержаны с поличным», - говорится в сообщении на сайте госоргана.
В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинений, после чего суд изберет для подозреваемых меру пресечения.
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что борьба с коррупционными проявлениями занимает особое место в деятельности СКР.