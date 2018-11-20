СК проверит сообщения об избивавшем детей скакалкой учителе в Архангельской области
Ранее в Сети было опубликовано видео на котором запечатлено, как учительница бьет скакалкой мальчика и девочку.
Фото: СК РФ
В Архангельской области проводится проверка после появления в сети видео, на котором учитель одной из школ бьет детей скакалкой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону Дарью Коскову и представителя УМВД по области.
Как сообщил «360» со ссылкой на заместителя главы администрации Северодвинска по социальным вопросам Ирину Сахарову, к расследованию подключены комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки, управление образования и полиция».
Ранее в Интернете появилось видео на котором запечатлено, как учительница ударяет скакалкой мальчика и девочку.