СК проверит сообщения об избивавшем детей скакалкой учителе в Архангельской области

В Архангельской области проводится проверка после появления в сети видео, на котором учитель одной из школ бьет детей скакалкой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону Дарью Коскову и представителя УМВД по области.

Как сообщил «360» со ссылкой на заместителя главы администрации Северодвинска по социальным вопросам Ирину Сахарову, к расследованию подключены комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки, управление образования и полиция».

Ранее в Интернете появилось видео на котором запечатлено, как учительница ударяет скакалкой мальчика и девочку.