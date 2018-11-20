Российские военные раздали гумпомощь мирным жителям на юго-западе Сирии

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в юго-западной сирийской провинции Деръа, в ходе которой раздали мирным жителям 1900 килограммов продовольствия. Об этом сообщил руководитель Центра генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

Таким образом, всего с 30 сентября 2015 года российские военные провели 1996 гуманитарных акций, в ходе которых раздали сирийским жителям 3128,1 тонны различной гумпомощи.

Кроме того, по его словам, боевики, действиующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, например, за прошедшие сутки обстрелам со стороны террористов подверглись ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Всего удары было зафиксированы не менее семи раз.