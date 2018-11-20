Генсек НАТО предостерег Евросоюз от попыток соревноваться с альянсом

Евросоюз не должен соревноваться с НАТО в вопросах обороны, а также дублировать функции альянса. Такую позицию на заседании министров обороны 28 стран высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я всегда ясно говорил, что усилия ЕС в обороне не должны соревноваться с НАТО и дублировать функции НАТО, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС», - заявил он.

Тем не менее, Столтенберг отметил, что приложенные Евросоюзом усилия похвальны. Так, по его мнению, совместное сотрудничество альянса и ЕС может дать плодотворный результат.

«Военная мобильность, постоянное структурированное сотрудничество - все это может дополнить НАТО и помочь развить новые военные способности», - добавил Столтенберг.

Такое заявление генсек НАТО сделал после высказываний лидеров ряда европейских стран о необходимости создать собственные единые вооруженные силы из-за нестабильной ситуации на границах ЕС и невозможности более полагаться лишь на помощь США в военный вопросах.