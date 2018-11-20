Трамп допустил, что саудовский принц знал об убийстве Хашогги

Президент США Дональд Трамп считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.Об этом сообщил CNBС со ссылкой на заявление лидера Саоединенных Штатов.

По его словам, американские разведывательные ведомства продолжат оценивать всю информацию о преступлении.

«Преступление против Джамаля Хашогги ужасное, и наша страна его не одобряет», — добавил Трамп.

Он напомнил, что Соединенные Штаты ввелик санкции против 17 лиц из Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству. Кроме того, он обратил внимание на то, что король Саудовской Аравии и наследный принц отрицают, что знали об убийстве.

Журналист исчез в Турции 2 октября, после того как вошел в здание саудовского Генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашогги мертв. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство обозревателя преднамеренное, его тело было расчленено и уничтожено после удушения.

Ранее Трамп не захотел слушать запись убийства обозревателя. По его словам, он и так знает все, что было на записи.