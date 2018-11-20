Цимбалюк-Романовская заявила, что обвинительный приговор суда был «последним желанием» Джигарханяна

Виталина Цимбалюк-Романовская прокомментировала обвинительный приговор, ранее вынесенный судом. По ее словам, осудить женщину – «последнее желание» ее бывшего мужа.

«Если его желание таким образом осуществлено и он таким образом счастлив, то я его поздравляю», - заявила она.

На вопрос журналистов, что Цимбалюк-Романовская имеет ввиду под словосочетанием «последнее желание», женщина улыбнулась и ответила, что думает, что, по ее мнению, других желаний у Джигарханяна уже не будет.

При этом Цимбалюк-Романовская выразила уверенность в том, что ее бывший муж не имеет никакого понятия, в чем ее обвиняют, отметив, что никто никогда лично от него не слышал предъявленные в адрес актрисы обвинения.

«Мы ни одного доказательства моей вины в деле так и не услышали», - подчеркнула обвиняемая.

Также Цимбалюк-Романосвкая рассказала, что вовсе не боится, что теперь ей придется отработать 250 часов. Актриса отметила, что работы она совершенно не боится, а наоборот, очень любит.

Напомним, бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 250 часам обязательных работ. Суд постановил, что женщина нарушила тайну личной жизни, установив в квартире скрытую видеокамеру, а затем передала запись с нее одному ток-шоу на телевидении.