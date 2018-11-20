Эксперт рассказал, как запуск «Турецкого потока» отразится на поставках газа на Украину
Политолог Александр Асафов прокомментировал «Звезде» завершение строительства морской части «Турецкого потока».
По его словам, многолетние действия Украины по отбору газа, по недопоставкам, по шантажу России и прочие действия, которые сложно назвать партнерскими привели к тому, что Россия стала создавать ряд проектов по газу в обход Киева.
«Это и Южный поток, и Северный поток-2, и Турецкий поток в том числе», - сказал он.
Асафов отметил, что этот процесс начался еще за долго митингов на Майдане.
Он добавил, что теперь украинская власть осознала последствия своих недружественных действий.
«Я думаю, что транзит в будущем будет снижаться и будет все меньше и меньше, если он вообще останется по тем договоренностям, к которым пришли Меркель и Трамп», - заключил политолог.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о вкладе «Турецкого потока» в экономическое развитие стран Черноморского региона. Он заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода будет способствовать экономическому развитию стран Черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.