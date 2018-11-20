В Гватемале эвакуировали четыре тысячи человек в связи с извержением вулкана Фуэго

Почти четыре тысячи человек эвакуированы в Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго. Это данные Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Информации о пострадавших или погибших нет. Но известно, что все последние сутки Фуэго выбрасывает столбы пепла на высоту до семи километров, а поток лавы из его жерла достиг трех километров.

И это при том, что страна едва успела оправиться от сильнейшего извержения летом текущего года. Тогда жертвами стали 190 человек, а районы, на которые сошли потоки лавы и грязи, стали непригодными для жизни.