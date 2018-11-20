США ввели санкции против двух российских компаний за поставки нефти в Сирию
Минфин США ввел санкции против двух российских компаний из-за подозрений в поставке иранской нефти в Сирию.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, под ограничения попадают ФГУП «Промсырьеимпорт» и Global Vision Group.
Под действия санкций также попал заместитель директора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.
Кроме того, ограничительные меры затронут пять физических лиц и одну иранскую организацию.
Помимо этого, заявляется, что санкционный режим изменен в отношении еще одной российской компании «Мир Бизнес Банк».
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года.
Напомним, в мае 2018 года Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Документ ограничивал ядерную программу Тегерана в обмен на отмену санкций.