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Разин рассказал о телефонном звонке Осина перед смертью

Ян Брацкий
19:52 20.11.2018
Евгений Осин ушел из жизни в минувшую субботу на 55-ом году жизни.

Сегодня на Троекуровском кладбище столицы прошла церемония прощания с певцом Евгением Осиным. Проводить артиста в последний путь пришли его родственники, друзья и коллеги. Продюсер исполнителя Андрей Разин рассказал журналистам о последних днях жизни певца.

«Хочу поблагодарить всех друзей, кто пришел и оказал помощь. Они семью никогда не оставляли. Я хочу еще раз заявить, что все спекуляции по поводу Жени, якобы о разделе имущества, это все пиар желтых СМИ. Сестра Альбина всегда оберегала имущество, что бы оно досталось дочери и супруге, которых он любил. Остальные проходимки и фанатки, которые его всегда окружали, никакого отношения к семье не имеют и то, что они рассказывают, бегая по различным каналам, это полная чушь.

Женя любил только свою семью. Супруга всегда приходила к нему. Она работала два дня через два и всегда при нем была, вместе с сестрой. Поэтому все остальное – ложь. Семья до последней его минуты находилась рядом. Неправда, то, что он там неделями один лежал. Я с ним накануне разговаривал. Приходила к нему супруга.

И дочь у него была и сестра Альбина всегда была на связи. Когда он перестал отвечать на звонки она сразу пришла, открыла дверь квартиры своим ключом и обнаружила его. Мне очень стыдно за недобросовестных журналистов, которые распространяют недостоверные слухи и на фоне трагедии, которая произошла в семье Осиных, делают пиар.

Накануне на своей страничке в Instagram я выставил последний его звонок, который он сделал Андрею Ковалеву. Он чистый парень и помимо написания песен, он всегда пытался еще помощь. В этом разговоре он просил помочь одному гитаристу устроиться на работу. Он за эти 40 секунд не говорил о себе, о своем состоянии здоровья. Возьми, говорит, его пожалуйста к себе на работу. Когда я ему перезвонил, никто на том конце провода трубку уже не брал. Я связался с Альбиной, она сказала, что едет к нему и уже после стало известно о трагедии. Я был на гастролях где и узнал эту новость. Потом, конечно, прервал гастроли и вернулся сюда.

Он самый светлый, самый чистый и наивный. Он ребенок был. Он смотрел мультфильмы. Он попросил меня не допустить кремации. Женя говорил, что он православный и хочет быть похоронен по обычаям православия. Я выполнил все его пожелания. Он лежит на аллее рядом с моим сыном. Мой сын начинает аллею, а он заканчивает ее.

Самая главная задача сейчас, которую я обсуждаю, это установка часовни. Здесь уже есть договоренности. Он был человеком верующим. Его духовник на церемонии прощания расплакался. Женя был добрым и абсолютно не алчным человеком. Он никогда ни на кого не обижался. Мы четвертого октября, в день его рождения, на будущий год делаем большой гала-концерт. Все сборы от него пойдут в семью Жени, его дочери. Надеюсь, что через год мы сделаем ему достойный памятник на кладбище», - рассказал Андрей Разин.

Евгения Осина не стало в минувшую субботу. Артист ушел из жизни а 55-ом году жизни.

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