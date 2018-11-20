Стало известно, когда в Тверской области телевещание станет полностью цифровым

Тверская область, которая в качестве пилотного региона тестирует цифровое теле- и радиовещение, уже с 3 декабря полностью перейдет на цифру.

Второй мультиплекс в Тверской области был торжественно запущен в начале ноября, и теперь уже 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории Верхней Волги.

Во всех районах области работают волонтеры, которые помогают гражданам разобраться в новой системе: бесплатно объясняют, как устанавливать и подключать приставки и антенны для приема цифрового сигнала. Малообеспеченным жителям региона траты на оборудование компенсируют из областного бюджета.