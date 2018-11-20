В Финляндии потребовали от России вернуть часть земель

Финская политическая партия «Истинные финны» потребовала от России вернуть часть территорий в состав Финляндии, аргументируя это тем, что земли вошли в состав России после окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в официальном Twitter партии.

«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (включая Карелию), отданных России по окончании Второй мировой войны, чтобы вернуть границы 1939 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, к публикации также добавлена карта с территориями, которые, по мнению членов партии «Истинные финны», должны быть возвращены в состав страны.

Отмечается, что подобное решение было принято после осенней конференции партии.