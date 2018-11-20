Цымбалюк-Романовская приговорена к 250 часам обязательных работ

Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 250 часам обязательных работ. Такое решение обвинение приняло в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской за нарушение тайны личной жизни артиста, сообщает РИА Новости.

По версии следствия экс-супруга Джигарханяна установила в квартире скрытую видеокамеру, а затем передала запись с нее одному ток-шоу на телевидении. Дело слушалось в закрытом режиме. Пресса в зал не допускалась. Сама Виталина себя виновной не признала. Скрытая видеозапись, по словам свидетеля обвинения, велась около полугода.

Семейная жизнь супругов дала трещину в октябре прошлого года, когда Армен Джигарханян попал в больницу. 82-летний актер заявил, что не готов простить свою жену, причинившую ему много боли. Виталина уволилась с поста директора театра, в котором бывшие супруги вместе работали, после чего пара развелась. Почти сразу следствие предъявило женщине обвинения в нарушении тайны личной жизни Джигарханяна.

В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. В ней находился один миллион рублей.