Порошенко анонсировал создание новой морской охраны Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца текущего года по периметру морской границы от Измаила до Мариуполя будет развернуто новое региональное управление морской охраны.

«Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря мы продолжаем наращивать соответствующую составляющую», - говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

По его словам, новый сформированный отряд соответствует мировым стандартам.

«Создана также система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления», - добавил Порошенко.

Кроме того, отмечается, что в течение двух лет управление получит 24 легких патрульных вертолета.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина будет расширять военное присутствие в Азовском море для отражения «возможной агрессии» со стороны России.