На Украине автомобилисты перекрыли дороги в большинстве регионов страны

Пять тысяч автомобилистов перекрыли дороги в 16 регионах Украины. Транспортный коллапс коснулся 56 городов. Видео с места происшествия опубликовал youtube-канал People.

Участники протеста загородили проезжую часть машинами или остановили движение тем, что непрерывно ходят туда-сюда по наземному пешеходному переходу.

Движение в центре Киева практически парализовано. Сотни машин стоят у Верховной рады и администрации президента. Люди требуют отмены закона о легализации ввезенных из Европы подержанных машин. Сейчас почти два миллиона украинцев ездят на нерастоможенных авто, потому что ставить их на учет в стране очень дорого. Автомобилисты требуют уменьшить платежи и возмущаются, что власти за их счет пытаются наполнить бюджет. Акция является бессрочной.