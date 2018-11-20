Минтранс проработает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию

Министерство транспорта России разрабатывает вопрос организации авиарейса из крымского Симферополя в сирийский Дамаск. Об этом заявил глава министерства Евгений Дитрих на форуме «Транспорт России», сообщает РИА Новости.

«Прорабатываем», - сказал министр журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, в октябре делегация из Крыма посетила Сирию. Тогда был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах идет речь о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.