В «Газпроме» рассказали, почему Украина не заметила «Турецкий поток»

Украинские власти слишком много сил потратили на то, чтобы противостоять строительству проекта «Северный поток - 2», и упустили тот факт, что в это же время был реализован другой проект - «Турецкий поток». Об этом в разговоре с журналистами заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Украина была так занята борьбой с "Северным потоком - 2", что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод "Турецкий поток" мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год», - отметил он.

Ранее сообщалось, что после запуска уже первой нитки «Турецкого потока», который запланирован на 2019 год, транзит российского газа через Украину сократится на 12-13 кубометров в год. На Украине, в свою очередь, заявили о необходимости направить все усилия на предотвращение строительства второй нитки газопровода.

Международный проект газопровода «Турецкий поток» подразумевает строительств двух ниток, мощность каждой из которых составит 15,75 миллиарда кубометров. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Работы планируется завершить к 2019 году.