Керченский политех эвакуировали из-за угрозы «минирования»

В Благовещенске задержаны студенты, распространяющие ложные слухи о минировании учебных заведений в Крыму. В том числе Керченского политехнического училища, студенты и педагоги которого сегодня были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Всего в руках правоохранителей оказались четверо местных студентов. На допросе они признались, что совершали телефонные звонки, во время которых сообщали заведомо ложные сведения о заложенных взрывных устройствах в образовательных учреждениях на полуострове.

«Информируем о том, что сведения, размещенные в ряде ресурсов о якобы заложенных взрывных устройствах, не соответствуют действительности», - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Всю поступающую информацию сотрудники полиции незамедлительно проверяли. Ни в одном случае сообщения о заложенных бомбах не подтвердились.

В настоящее время телефонные шутники задержаны. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Ложное сообщение об акте терроризма». Хулиганам грозит до пяти лет лишения свободы.