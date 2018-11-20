В Омске СОБР остановил работу клиники, где работали медики без образования

В Омске бойцы Росгвардии прикрыли очередной псевдомедицинский центр, в котором людям предлагали пройти бесплатное обследование.

Потом пациентам говорили, что они безнадежно больны, вылечить их могут только врачи этой клиники, а если денег нет - можно оформить кредит. Но работали лжемедики явно неаккуратно, так как с начала года в полиции приняли уже десятки заявлений от возмущенных горожан. Один из них оказался бодибилдером со стажем, а в этом центре сказали, что у него мышечная масса «ниже низшего». Другие пациенты были более доверчивыми.

После проверки выяснилось, что из всего персонала хоть какое-то отношение к медицине имеют только сотрудники call-центра и ресепшена. Все они - профессиональные психологи.