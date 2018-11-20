Сотрудника ПФР Самары, который пригласил умершую за пособием, наказали

В Самаре наказали сотрудника местного отделения Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину явиться за получением субсидии на собственные похороны. Работник получил от руководства дисциплинарное взыскание.

Скандал разгорелся после публикации родственником умершей официального письма от фонда. В нем покойнице предлагалось явиться за получением субсидии на собственное погребение. Ниже приводился перечень необходимых документов, среди которых были паспорт, СНИЛС и свидетельство о смерти.

В самарском отделении ПФР попытались оправдаться, сославшись на неполадки в работе программно-технического комплекса клиентской службы, из-за чего были перепутаны списки умерших и их родственников.

«При работе со списками граждан, обратившихся за пособием на погребение, и списком умерших граждан специалистом Управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары была допущена ошибка. К специалисту, допустившему ее, применено дисциплинарное взыскание», - рассказала сотрудница пресс-службы ПФР в Самаре.

По словам сотрудницы, которую цитирует РИА Новости, было отправлено не одно, а несколько ошибочных писем. После того как сбой в работе системы обнаружили, по указанным адресам разослали корректные уведомления.

В пресс-службе также отметили, что в письме, электронную копию которого разместил в Facebook родственник умершей, допущена еще одна ошибка. Пособие на погребение составляет 5562 рубля 25 копеек, тогда как в письме речь шла о 139 рублях 6 копейках.