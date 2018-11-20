В МВД назвали попытки повлиять на выборы главы Интерпола недопустимыми

Зарубежные СМИ развернули целую кампанию, направленную на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что кандидат от РФ Александр Прокопчук много лет проработал в правоохранительной сфере и, к тому же, является вице-президентом Интерпола от Европы, что можно считать весомым доказательством его компетенции.

Волк подчеркнула, что в случае, если Прокопчук займет пост президента организации, он будет исполнять свои обязанности «исключительно в интересах международного полицейского сообщества».

В ведомстве добавили, что Интерпол - профессиональная организация, которая объединяет 192 страны в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом, в связи с чем подобная политизация недопустима.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост главы организации стал вице-президент Интерпола Александр Прокопчук. После чего группа сенаторов из США обратилась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи Интерпола и воспрепятствовать избранию россиянина на пост президента.

Напомним, ранее эту должность занимал Мэн Хунвэй, который также являлся заместителем министра общественной безопасности Китая.