Путин обновил состав Совета по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству. Он подписал соответствующий указ и распоряжения о составе президиума этого совета и назначении руководителей четырех межведомственных комиссий при нем.

В обновленный состав входят 55 человек, 27 из которых уже работали ранее в совете. В числе новых членов совета оказались кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Михалков (Кончаловский), общественный деятель Наталья Солженицына, директор Большого театра Владимир Урин, худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, руководитель Камерного театра Михаил Бычков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, детский писатель Анастасия Орлова, композиторы и музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко, певица Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, актер Евгений Князев и директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Также был переутвержден заместителем председателя совета кинорежиссер Карен Шахназаров, а секретарем - советник президента РФ Владимир Толстой.

Отмечается, что в составе совета присутствуют представители всех федеральных округов Российской Федерации.

Основным критерием для включения в состав Совета по культуре и искусству является личный творческий успех и профессиональный авторитет.

Кроме того, российский лидер утвердил новый состав президиума совета, в который вошли 15 человек. Также были утверждены руководители четырех межведомственных комиссий при совете, формируемых для рассмотрения актуальных вопросов государственной культурной политики по нескольким направлениям. Группу «Совеременная культурная политика и развитие творческих инициатив» возглавил Владимир Толстой, «Гуманитарное развитие, художественное образование и творческое воспитание подрастающего поколения» - Алексей Шалашов. Главой Межведомственной комиссии по сохранению, использованию и популяризации историко-культурного наследия, а также развитию культурно-познавательного туризма стал руководитель Государственного Эрмитажа Пиотровский, а комиссии по международному культурному сотрудничеству - гендиректор Третьяковской галереи Трегулова.