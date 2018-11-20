Ученые воссоздали черную дыру на Земле: видео

Ученые из Германии и Нидерландов смогли смоделировать черную дыру в земных условиях. Правда, только на видео. Зато, как утверждают исследователи, это самая достоверная модель данного явления. Об успехах астрофизиков сообщается на сайте «Комсомольской правды». Добраться до прототипа черной дыры пока невозможно, поэтому приходится довольствоваться вот таким «макетом».

Ученые постарались учесть все данные и астрофизические концепции, которые касаются данного явления.

Они надеются, что модель поможет им понять некие закономерности взаимодействия черной дыры с окружающей действительностью. Помимо этого, исследователи рассчитывают, что им удастся узнать что-то и о происхождении нашей Вселенной.