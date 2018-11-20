В РПЦ назвали Главный храм ВС РФ символом надежды

Проект Главного храма ВС РФ представлен на венецианской выставке «Современная русская православная архитектура». Православный собор должен воплотить память о подвиге, который советский народ совершил в годы Великой Отечественной войны.

С таким заявлением выступил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоирей Леонид.

«Храм, думаю, будет очень любим верующими. Мы уверены в этом. Во-первых, это их память, память нашего народа о подвиге, который был совершен. И, конечно, вера православная, которая нас объединяет в одну целостную структуру, в единый народ», - сказал священник, выступая на церемонии открытия выставки.

В своем вступительном слове протоиерей напомнил, что строящийся храм будет посвящен Воскресению Христа и Пасхе Христовой как одним из основных православных праздников.

«Почти 30 миллионов человек погибло. И мы не можем не воздать им память. Для этих усопших храм Воскресения - это храм надежды. А для нас это храм, который отдает дань памяти всем тем, кто пострадал в те страшные годы с разных сторон», - обратился он к собравшимся.

Протоиерей рассказал, что в стенах нового храма будут вспоминать всех погибших от боевых ран, холода и голода. Также в стенах храмового комплекса будут упомянуты люди, которые содействовали Победе и освобождению порабощенных народов.

«Это все будет связано здесь с архитектурой, живописью, другими средствами искусства, поскольку это не только храм, но и учебно-воспитательный центр - это тоже очень важно. Мы хотим, чтобы наша молодежь никогда не забыла тех лет страшной войны, которая увенчалась Великой Победой для всего человечества», - отметил протоиерей.

О строительстве Главного рама ВС РФ сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Он стал главным инициаторов его возведения. Вместе с президентом Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом министр принял участие в церемонии закладки освященного камня в основание будущего собора.

Храм строится исключительно на народные пожертвования. Ожидается, что первых прихожан собор примет в 2020 году. Его открытие приурочат к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.