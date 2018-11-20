В Венгрии полыхает крупное газохранилище: видео
В результате инцидента никто не пострадал. Причина ЧП остается неизвестной.
Видео: Hajdú Online, Youtube
В Венгрии в подземном хранилище газа Хайдусобосло произошел крупный пожар.
Очаг возгорания находился у провода газосборного коллектора. При этом, как следует из сообщения пресс-службы газовой компании, все провода были отключены.
Подчеркивается, что в результате пожара никто не пострадал. Все работники предприятия были оперативно эвакуированы.
В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.
В компании добавили, что в связи с инцидентом ответственность за газоснабжение будет перераспределена между тремя предприятиями.
В ближайшем будущем Magyar Foldgaztarolo Zrt планирует заменить поврежденное оборудование и отремонтировать пострадавшие секции.