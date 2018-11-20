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Суд отклонил жалобу «Победы» на нормы ручной клади

Екатерина ГАБЕЛЬ
16:49 20.11.2018
Лоукостер полагает, что при нынешних нормах невозможно обеспечивать безопасность перевозок.
Суд отклонил жалобу «Победы» на нормы ручной клади
Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images Globallokpress

Суд отклонил повторную жалобу лоукостера «Победа» на правила перевозки ручной клади. Напомним, Минтранс в 2017 году ввел новые правила провоза личных вещей в кабине самолета. Так, согласно одному из пунктов пассажир вправе сверх положенных пяти килограммов взять с собой верхнюю одежду, дамскую сумку, рюкзак и ряд других вещей. Ограничений по весу для них нет, главное, чтобы они по сумме измерений не превышали установленного предела. Об этом сообщает РИА Новости.

Но в самолетах, которые эксплуатирует компания «Победа», места для всех необходимых пассажирам в перелете  вещей, видимо, нет. Поэтому представители авиакомпании активно борются за то, чтобы отменить эти правила Минтранса. Однако суд до сих пор вставал на сторону пассажиров.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков аргументирует эти попытки тем, что авиакомпания якобы не может обеспечить безопасность пассажиров, если каждый из них пронесет в салон все, что хочет. В доказательство он даже принес в зал суда все вещи, которые разрешены к провозу в салоне, чтобы наглядно это продемонстрировать.

Но суд остался непреклонен и жалобу отклонил. В ответ гендиректор пригрозил уменьшением нормы провоза ручной клади.

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