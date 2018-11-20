Второе уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в ливневке в Сочи

В рамках расследования дела о гибели семилетнего мальчика в ливневке в Сочи возбуждено второе уголовное дело о халатности по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток». Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Ливневка, в которую провалился ребенок, была закреплена за МУП «Водосток», но с августа 2017 года ее никто не проверял, потому и не были выявлены нарушения.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

В августе текущего года в поселке Лазаревское ребенок упал в ливневую канаву, и его унесло в море. Он проживал со своей бабушкой в гостинице напротив. Пожилая женщина пыталась спасти внука, но безуспешно. Позже спасатели обнаружили его тело.

Совсем недавно следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего владельца гостевого дома, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По словам правоохранительных органов, мужчина для удобства входа в свой мини-отель установил бетонную плиту над ливневкой, но не поставил никаких ограждений. В итоге мальчика сбило с ног потоком воды и затащило под эту бетонную площадку.