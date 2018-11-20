Глава МИД РФ рассказал об умышленном распространении русофобии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил антироссийский курс, избранный западными странами. По мнению главы российской дипломатии, сейчас тренд на обвинение Москвы во всех смертных грехах агрессивно навязывается обществу.

Об этом Лавров заявил на собрании Российского совета по международным делам.

«Продолжая мыслить категориями однополярности, в Вашингтоне и ряде других западных столиц демонстрируют неготовность конструктивно взаимодействовать с новыми мировыми центрами экономического и политического влияния. К несогласным применяют широкий набор репрессий: от военной силы, односторонних экономических санкций до демонизации и шельмования в духе пресловутого highly likely», - подчеркнул он.

В этом контексте министр упомянул попытки западных стран вмешаться в работу ОЗХО и наделить организацию несвойственными ей функциями. Независимый политический курс, избранный Кремлем, является главным препятствием на пути деструктивных начинаний, считает Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ заявил о недопустимости ревизии основополагающих норм, закрепленных в Уставе ООН.