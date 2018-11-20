В РЖД раскрыли стоимость билета в новых плацкартных вагонах

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) Петр Иванов рассказал, что цены на билеты в новые плацкартные вагоны не изменятся. Об этом он сообщил во вторник журналистам на выставке «Транспорт России».

«Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые были в плацкартных вагонах до сегодняшнего дня, остаются на их новых концептах», - пояснил Иванов.

Ранее были опубликованы кадры нового плацкартного вагона изнутри. В РЖД пообещали, что он будет комфортнее для пассажиров. Новые модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Полки выглядят как диваны с подголовниками. Также каждое место оснащено плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Кроме того, оборудованы электрические розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение.