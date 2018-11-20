Член банды Басаева, участвовавший в нападении на Буденновск, задержан в Москве

ФСБ РФ, взаимодействуя с МВД России, задержала участника банды Шамиля Басаева, совершившего захват заложников в городе Буденновске в Ставропольском крае в 1995 году.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены свидетельские показания в отношении гражданина РФ Черхигова Хазваха Шамшиденовича. Он был доставлен в Главное следственное управление.

В настоящий момент продолжается следствие по делу для вынесения меры пресечения.

Как сообщили в ФСБ РФ, за совершение аналогичного преступления в период с 1995 по 2013 год был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы 31 участник преступления.

В результате вооруженного нападения террористов на город Буденновск 14 июня 1995 года погибли 129 его жителей, еще 415 получили ранения.