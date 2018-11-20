В Национальном союзе автомобилистов прокомментировали идею оформления ДТП в мобильном приложении

В российском союзе автомобилистов оценили перспективу оформления ДТП через мобильное приложение. Эксперты назвали как плюсы, так и минусы инициативы.

В настоящее время разрабатывается специальное приложение для смартфонов, посредством которого можно будет зафиксировать факт дорожного происшествия и надлежащим образом его оформить, не привлекая для этого сотрудников ГИБДД. Есть и другие очевидные преимущества новой технологии.

«При оформлении такого рода протокола не будет помехой плохой почерк, орфографические ошибки, которые зачастую приводят к различным неточностям. Это, бесспорно, облегчит споры граждан со страховыми компаниями и друг с другом, облегчит работу ГИБДД», - рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

При этом в союзе автомобилистов настаивают на том, что навязывать водителям новую технологию в качестве обязательной нельзя, сообщает «360». Не все автовладельцы в достаточной мере технически продвинуты, чтобы пользоваться смартфоном, да и приобретать его специально не заставишь, прогнозируют эксперты.

«Если нет электронного паспорта ТС, где зафиксирован изначальный вид автомобиля, и оформляться он будет на пунктах ТО, работать это будет только при наличии четких стандартов по системе фотографирования и используемой фототехники», - отметил Хайцеэр.

Альтернативные способы оформления ДТП в отечественном законодательстве предусмотрены давно. Один из таких - европротокол. Это специальный бланк, на котором водители могут самостоятельно составить схему аварии и безбоязненно разъехаться. Однако статистика показывает, что россияне прибегают к такому способу крайне неохотно.