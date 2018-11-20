Экс-солист «На-на» Владимир Левкин объяснил, почему Осину было невозможно помочь

Экс-участнк российской группы «На-на» Владимир Левкин выразил соболезнования по поводу смерти певца Евгения Осина.

Он заявил, что сожалеет, что вынужден находиться на кладбище, а не на концерте Осина в концертном зале. По словам Левкина, творчество его коллеги навсегда останется «светлым пятном в нашем веке».

«Очень жаль, потому что жить, творить он мог бы еще очень долго», - добавил исполнитель.

Левкин припомнил, что ранее они с Осиным работали вместе. Вместе музыканты, например, создали такую композицию, как «Не надо, не плачь».

После чего Левкин извинился перед журналистами и хотел удалиться, так как, по его собственному признанию, не мог сдержать слез.

На вопрос журналистов, можно ли было как-нибудь помочь Осину, экс-участник «На-на» ответил отрицательно. Он пояснил, что это было невозможно, так как Осин попросту не брал трубки.

Напомним, Евгений Осин умер 17 октября в своей московской квартире. На момент смерти артисту было 54 года. Широкой публике Осин стал известен благодаря таким хитам, как «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате», а также множеству других композиций.