В Праге госпитализировали короля поп-музыки

Чешский певец Карел Готт был госпитализирован во Всеобщую факультетскую больницу Праги из-за воспаления верхних дыхательных путей. Об этом сообщило издание Aha! со ссылкой на продюсера музыканта Анету Штолцову.

По ее словам, врачи решили отправить Готта в больницу для того, чтобы обезопасить его от возможных осложнений, если лечение будет проходить в амбулаторных условиях.

Сейчас 79-летний артист находится в карантине. Штолцова отметила, что в последние годы он перенес несколько операций из-за онкологического заболевания.

Карел Готт считается одним из самых популярных чешских музыкантов. Иногда его называют королем чешской поп-музыки.