«ВКонтакте» запустила проект в честь юбилея МКС

К 20-летию Международной космической станции социальная сеть «ВКонтакте» проводит «космическую неделю»: запустила «космическую» маску в историях, каждый день публикует интересные материалы о МКС и устраивает розыгрыши тематических призов, а также проведет прямую трансляцию с космонавтом из Центра управления полетами в рамках проекта #VKLive. Об этом говорится в официальном блоге соцсети.

Трансляция начнется 20 ноября в 17:00 в официальном сообществе Роскосмоса. На связь с пользователями выйдет космонавт Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции. Соведущим трансляции станет его коллега Александр Мисуркин, участник двух экспедиций на МКС. Сергей Прокопьев ответит на вопросы, которые может задать любой пользователь «ВКонтакте». Для этого достаточно опубликовать свой вопрос на стене профиля и добавить хештег #МКС20VK.

Совместно с Роскосмосом «ВКонтакте» создала орбитальную маску, которую можно использовать при записи историй. Она выглядит как скафандр «Орлан» - именно в нем экипажи Международной космической станции работают в условиях открытого космоса. Одним из первых маску примерил Александр Мисуркин - обладатель рекорда длительности пребывания в открытом космосе среди российских космонавтов.

В сообществе #ВКосмосе каждый день публикуются уникальные снимки с борта станции и другие редкие изображения, познавательные материалы о каждом модуле МКС, а также множество других интересных фактов: сколько стоит поддержание работы станции, может ли орбитальный мусор нанести ей урон, как МКС снабжается электроэнергией и какой распорядок дня у космонавтов.

Пользователи могут посмотреть видеофильмы, подготовленные телестудией «Роскосмос». В них космонавты рассказывают о строении и работе МКС, а также прямо с борта станции показывают, как проявляются законы физики в условиях невесомости. Кроме того, каждый день в группе разыгрываются космические подарки: постер с автографом космонавта, эмблемы экипажей МКС, космическая еда, сувениры от Роскосмоса и «ВКонтакте», книги о космосе.