Страны - участницы ОЗХО проголосовали против проекта РФ и КНР

Страны-участницы Конвенции о запрещении химоружия проголосовали против проекта РФ и КНР.

Документ поддержали 30 стран, против него высказались 82 государства. Всего в голосовании участвовало 112 государств.

Таким образом, члены ОЗХО выступили против проверки законности присвоения организации права назвать виновных в химатаках.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями являются грубейшим нарушением Конвенции о запрещении химоружия.Это противоречит позиции большинства государств, участвующих в договоре.

Ранее Россия и Китай предложили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. Документ предполагает создание рабочей группы, которая должна дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО и наделения организации атрибутивными функциями. Исходя из результатов работы должен быть создан доклад, который потом представят руководящим органам ОЗХО.

Генеральная конференция ОЗХО началась 19 ноября в Гааге. На ней будут обсуждаться возможность наделения организации атрибутивными полномочиями, которые позволят определять виновного в приминении химоружия. Сейчас ОЗХО может только определять, приминялось ли оно в том или ином случае.