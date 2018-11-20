В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили, что ранее неизвестные науке вирусы находятся буквально под ногами человека - в почве и воде. Результаты таких исследований опубликовал портал Science Nature.

При длительной изоляции от общей экосистемы они начинают размножаться в этой среде. Пока опасность таких вирусов еще не изучена. По словам ученых, они предполагают провести все необходимые опыты во второй части исследования.

Изначально целью эксперимента было просто установить, происходит ли процесс развития микроорганизмов в почве. Однако когда образцы грунта взяли на пробу, исследователи были, мягко говоря, удивлены. В почве обнаружились «вирусы-мутанты», доселе неизученные, и еще 16 «супервирусов».

Эксперимент проводился в одном из лесов США. Ученые уверены, что похожая ситуация может произойти в любой точке мира, но больше всего опасений вызывают льды Антарктики. Их таяние может «освободить» ранее неизвестные вирусы, которые неизбежно попадут в почву и Мировой океан.