Российские ученые обвинили создателей «Фантастических тварей» в плагиате

Российские ученые заподозрили создателей блокбастера «Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда» в плагиате. К такому выводу они пришли, анализируя фильм при помощи специально разработанной программы «Антиплагиатор».

По мнению ученых, вторая часть фантастического фильма - всего лишь калька с советской фантастики, а именно с фильма «Гостья из будущего» и его продолжения, «Лилового шара».

«Можно констатировать почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, а хорошие волшебники им противостоят», - заявил «РГ» директор Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.

Ученый напомнил, что, как и в советском фильме, герои голливудской франшизы прибегают к помощи волшебных артефактов, подобию миелофона из «Гостьи из будущего». Претензии у исследователей возникли и к первой части фильма.

«Ранее "Антиплагиатор" установил, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90% копирует сюжет знаменитого советского мультика "Тайна третьей планеты"», - добавил ученый.

Таким образом, дальнейшие события героев-волшебников из «Фантастических тварей» можно предсказать, просто перечитывая приключения Алисы Селезневой, пришел к выводу Евгений Гарин.

Изначально программу «Антиплагиатор» сибирские ученые создавали с целью пресечь присвоение себе чужих докторских диссертаций, проще говоря, их списывание. Позже программу испытали на фильмах. Алгоритмы системы сравнивают смысловые особенности текстов и символов, а также ищут совпадения сюжетов.

Ранее система определила, что «Звездные войны» являются заимствованием киносказки «Кощей Бессмертный». Культовый «Гарри Потер», согласно выводам компьютера, - это версия сказки «Золушка».