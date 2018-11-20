Авария с участием четырех машин в Кашире попала на видео

В Кашире произошла массовая автоавария. В ней пострадали пять человек.

На улице Ильича произошло столкновение четырех легковых автомобилей. Три из них были припаркованы вдоль проезжей части, у одного стояли и общались мужчины. Внезапно в кадре появляется еще один участник ДТП: легковушка молниеносно влетает в первую припаркованную машину и продолжает движение вперед, задевая по пути оставшиеся автомобили. Только чудом мужчины, стоящие возле второго автомобиля, не оказываются на линии соприкосновения, но буквально отлетают на дорогу от удара.

В результате ДТП пострадали пять человек. Одному потребовалась госпитализация, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.