Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о позиции Евросоюза по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможных мерах Евросоюза по ситуации в Азовском море в Министерство иностранных дел России. Он сослался на разделение компетенции в вопросах комментирования.

«Давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел», - сказал Песков, отвечая на вопрос о высказывании верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Напомним, представитель Кремля таким образом прокомментировал слова Могерини о том, что «Евросоюз планирует в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море». Дипломат отметила, что так ЕС «направляет ясный сигнал Москве».

Азовское море стало «камнем преткновения» России и Украины после захвата украинской стороной крымского судна «Норд» с экипажем на борту. Инцидент произошел фактически бесправно, в Москве назвали действия Киева «морским терроризмом». В ответ Россия усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с нормами международного права, после чего украинцы обвинили россиян в необоснованно жесткой политике задержания и досмотра судов. Россия же заявила о полной правомерности и правомочности в принятии «мер для защиты российских мореплавателей».