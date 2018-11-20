Тверской суд признал законность штрафа, назначенного журналу The New Times

Тверской суд Москвы признал законным штраф в размерен 22,25 миллиона рублей, наложенный на журнал The New Times. Штраф был наложен за несвоевременное сообщение Роспотребнадзору информации о получении средств от иностранных агентов. Ранее на 30 тысяч рублей была оштрафована главный редактор журнала Евгения Альбац.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, штраф журналу был определен в строгом соответствии с законодательством.

Альбац уже объявила сбор средств на оплату штрафа и, по ее словам, всего за четверо суток собрала более 25 миллионов рублей. На что будут потрачены излишние три миллиона, она отвечать отказалась.