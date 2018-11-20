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В Госдуме поблагодарили британцев за интерес к мультфильму «Маша и Медведь»

Ян Брацкий
14:07 20.11.2018
Ранее британский эксперт назвал мультсериал «орудием пропаганды Кремля».
В Госдуме поблагодарили британцев за интерес к мультфильму «Маша и Медведь»
Фото: MashaandtheBearRus, Facebook

В Государственной думе оценили внимание британских экспертов к отечественной анимации и поблагодарил за интерес к российскому мультсериалу «Маша и Медведь». Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на очередном заседании выступила с соответствующим обращением.

«На днях нас порадовали британские эксперты, сообщившие, что российский мультсериал представляет опасность для национальной безопасности Соединенного Королевства и подрывает ее основы. Как мы должны на это реагировать? Думаю, с благодарностью», - отметила Ямпольская.

Ранее британское издание The Times опубликовало статью, в которой профессор Букингемского университета Энтони Глис всерьез рассуждает о мультфильме как об «орудии пропаганды Кремля». На страницах издания он уверяет, что «Маша и Медведь» вовсе не развлекательная анимация, а «оружие мягкой силы», с помощью которой Москва якобы пытается изменить отношение к себе со стороны мирового сообщества.

В российском посольстве на туманном Альбионе не оставили без ответа откровенно лживые выводы экспертов и в шутку посоветовали властям королевства создать специальный центр по противодействию мультикам. А самих художников, принимающих участие в их создании, включать в санкционные списки.

Ранее режиссер-мультипликатор проекта «Маша и Медведь» Наталья Малыгина назвала высказывания британских экспертов «странными» и призвала не искать идеологического подтекста в мультипликационных фильмах.  

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