Мамаев в СИЗО соорудил вместе с сокамерниками иконостас

В пятницу, 18 ноября, находящихся в СИЗО скандальных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина посетили представители общественной организации. Они прибыли в изолятор с целью проверки и провели там несколько часов.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал «Звезде», чем в настоящий момент заняты известные спортсмены, находящиеся в заточении.

По его словам, Мамаев соорудил в камере импровизированный иконостас. Сообща с сокамерниками они приобрели небольшие иконы в храме на территории учреждения.

«Порядка 15 иконок они вставили в картонку, и получился импровизированный иконостас», - рассказал Мельников.

В целом Мамаев «не унывает» и часто занимается спортом прямо в камере.

В свою очередь, Кокорин находится в более подавленном состоянии. Причиной тому послужили «соседство» с младшим братом, который также находится в СИЗО, и болезненное состояние организма.

«Он говорил в нос, в камере было большое количество медикаментов. Вполне возможно, что он приболел», - рассказал общественник.

Он отметил, что футболисты стараются не унывать, хотя и находятся в положении, в котором им очень трудно.

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.