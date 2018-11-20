КНДР показала на видео подрыв своих приграничных охранных пунктов

Власти Северной Кореи уничтожили десять охранных пунктов в демилитаризованной зоне. Это было сделано в рамках двустороннего соглашения Пхеньяна и Сеула по снижению напряженности в отношениях двух стран.

Лидеры Северной и Южной Кореи договорились об этом в сентябре. Объекты военной инфраструктуры располагались в гористой местности и были уничтожены большим количеством взрывчатки. О своих планах северокорейские военные сообщили заранее.

За серией взрывов наблюдали журналисты, которые фиксировали выполнение Пхеньяном взятых на себя ранее обязательств. В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны приступили к разоружению общей пограничной деревни Пханмунджом, сообщает Associated Press.

Также прекращены военные учения вдоль всей границы и произведено разминирование приграничной территории. Кроме того, главы соседних государств условились вести совместный поиск погибших в корейской войне.

Отношения между странами улучшились после переговоров Ким Чен Ына со своим южным коллегой Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом. Стороны избрали путь денуклеаризации Корейского полуострова.