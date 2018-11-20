Одного из гонщиков на Gelandewagen по решению суда выдворят из России

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о выдворении из страны одного из «гонщиков на Gelandewagen» гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова.

В 2016 году Маджидов вместе с сыном топ-менеджера компании «Лукойл» Русланом Шамсуаровым устроили гонки с полицейскими на Gelandewagen по Ленинскому проспекту, при этом сидевший за рулем Маджидов выезжал на тротуары, пешеходные переходы, нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции. Гонка длилась несколько часов. По ее итогам всех, кто находился в иномарке - Шамсуарова, Мару Багдасарян и Виктора Ускова, - приговорили к 300 часам исправительных работ.

Однако в июле история получила продолжение. Поступила оперативная информация, что Маджидов причастен к экстремистской и террористической деятельности, агитирует против политики правительства и деятельности правоохранительных органов. А потому его пребывание в России было признано нежелательным.

Маджидов пытался оспорить решение МВД о выдворении, но суд решение поддержал.