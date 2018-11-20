Эксперт рассказал о плюсах введения акциза на колбасу

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков считает целесообразным предложение Минздрава ввести акциз на продукцию из переработанного мяса.

«Первое, что хочется сказать: такие инициативы были ожидаемы. Потому что долгое время, начиная с 90-х годов, когда был крайне низкий уровень жизни, наше государство в основном было сосредоточено на поддержании определенного уровня потребления и неважно какого качества. Подобные инициативы - не будем загадывать заранее, будут они приняты или нет, - все-таки уже подчеркивают, что необходимо обеспечивать достойное качество продуктов», - пояснил эксперт в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Он также отметил, что введение акцизов может повысить качество употребляемой жителями страны продукции.

«Повышение акцизов на мясные производные продукты, как сейчас планируется, будет сделано для того, чтобы товары, которые полезны, с точки зрения законодателей, стали более доступны», - предположил Чирков.

От повышения акцизов на колбасные изделия, как полагает эксперт, в выигрыше останутся и непосредственно производители мясной продукции. По мнению Чиркова, натуральное мясо может подешеветь на фоне подорожания переработанной продукции. В то же время эксперт подчеркнул, что итог введения инициативы Минздрава предсказать достаточно сложно.

«Если мы говорим о непосредственных производителях мясной продукции, то, возможно, как раз эти компании будут в выигрыше, поскольку продукты переработки, такие как колбаса и сосиски, станут дороже, а натуральные, к которым в том числе относится мясо, могут и подешеветь. Итог сложно предсказать, но одно можно сказать точно. Надеюсь, что эти тенденции в России надолго и государство озаботится повышением качества того, что потребляют наименее обеспеченные слои населения», - выразил надежду эксперт.

Ранее Экспертный совет при правительстве России предложил ввести налог на продукцию переработки красного мяса, к которой относятся колбасы, сосиски и бекон. Свою инициативу специалисты объяснили тем, что подобные изделия содержат канцерогены, высокая концентрация которых в организме приводит к образованию злокачественных опухолей. По оценкам экспертов, это неизбежно приведет к подорожанию колбасных изделий примерно на 30%.

В Министерстве здравоохранения России данную инициативу не поддержали. В то же время в ведомстве порекомендовали россиянам не злоупотреблять колбасными изделиями в больших количествах.