Пиноккио наоборот: ученые рассказали, что выдает вруна

Испанские ученые выяснили, как можно практически однозначно определить, врет человек или нет. Оказывается, Карло Коллоди, который сочинил сказку о Пиноккио, был недалеко от решения этой задачи. Вруна выдает... его нос.

Только в случае с Пиноккио он увеличивался, а у врунов он уменьшается. И виной всему холод. Нос у человека, который в данный момент говорит неправду, немного уменьшается из-за того, что от него отливает кровь. К такому выводу пришли ученые из Университета Гранады, Испания. Об их необычных выводах сообщает сайт издания «Комсомольская правда».

Выяснили это путем обычного эксперимента. Людей просили врать. Притом всем без разбору - и знакомым, и близким. Разными способами: как лично, так и по телефону. И эффект был одинаковым: нос вруна становился меньше. Увидеть это невооруженным глазом, конечно, не получалось, но вот тепловизор выводил человека на чистую воду.

Кстати, если от носа кровь отливала в моменты вранья, то ко лбу, наоборот, приливала. И получалось, что лоб обманщика становится теплее примерно на 1,5 градуса.